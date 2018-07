L'aéroport John Lennon de Liverpool récompensé pour sa ponctualité

L'aéroport John Lennon de Liverpool s'est de nouveau vu décerner une note de cinq étoiles par la société de renseignements sur les voyages aériens OAG pour la ponctualité des vols, après que plus de 85 % de ses vols ont été ponctuels sur une période de 12 mois consécutifs.



Liverpool reste le seul aéroport du nord de l'Angleterre et l'un des trois aéroports du Royaume-Uni. aux côtés de Birmingham et de Cardiff, à obtenir une note OAG de cinq étoiles. Globalement, Liverpool fait partie du top 10 des aéroports.