L'aéroport Lyon Saint-Exupéry inaugure 10 SAS PARAFE

Le dispositif permet de réduire jusqu'à 5 fois les temps d'attente aux contrôles des frontières. Ce ne sont pas moins de 10 SAS à reconnaissance faciale qui ont été mis en place à l'Aéroport Saint-Exupéry ce vendredi 14 décembre.



Pour les utiliser, un passeport biométrique est indispensable. L'objectif : accélérer le traitement des passagers tout en garantissant un niveau de sécurité maximal. 10 SAS supplémentaires seront déployés durant le premier trimestre 2019 aux départs et arrivées du Terminal 1. «L'ouverture des sas PARAFE à reconnaissance faciale, contribue aux objectifs de fluidification du parcours client et d'amélioration de la qualité de service qu'Aéroports de Lyon et VINCI Airports souhaitent offrir à leurs passagers. Elle illustre aussi notre étroite collaboration avec les services du Ministère de l'Intérieur.» , déclare Tanguy Bertolus, Président du directoire d'Aéroports de Lyon.