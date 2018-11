L'aéroport Nice Côte d’Azur mise sur l'international cet hiver

L’Aéroport Nice Côte d’Azur continue de renforcer son réseau. Son programme hivernal comprend 71 destinations, soit 3 de plus qu’en 2017, dont 12 nouveautés : 8 nouvelles destinations (Athènes, Metz-Nancy, Porto, Riga, Séville, Sofia, Stuttgart et Tenerife) et 4 renforcements de liaisons (Bucarest, Luxembourg, Tel Aviv et Vienne).



La plate-forme accueille également 2 nouvelles compagnies sur cette période. Aegean Airlines, qui dessert Athènes, et Air Baltic, qui propose Riga. La piste niçoise sera ainsi directement reliée cet hiver à 30 pays contre 29 en 2017.



En tout, l’aéroport annonce 848 fréquences, soit une hausse de 6,3% par rapport à l’année précédente. Les plus fortes croissances concernent les destinations nord-africaines (+14,3% du nombre de vols) et moyen-orientales (+9,5%).



Selon les prévisions de Nice Côte d'Azur, l'installation devrait gérer près de 14 millions de passagers cette année.