L’aéroport Nice Côte d’Azur poursuit son développement international

Air Transat va ajouter dès 2019 une nouvelle fréquence hebdomadaire pour relier Nice à Montréal. L’été prochain, ce seront donc 72 aller-retour qui seront proposés, contre 51 l’été dernier, et une offre de sièges proche de 30 000 (+12%). Les vols seront opérés par des A321neo LR, des aéronefs ultra-modernes, pouvant réduire jusqu’à 50% les nuisances sonores au décollage et 15% leur empreinte carbone. Ils s’ajoutent aux quatre liaisons hebdomadaires vers Montréal déjà opérées par Air Canada.



Ce renforcement de la liaison s’inscrit dans un contexte de fort dynamisme d’Aéroport Nice Côte d’Azur. En effet, alors que la plateforme enregistre depuis le début de l’année une hausse de 4,2% de son trafic, c’est sur les liaisons internationales qu’elle connaît la croissance la plus forte, à +5,2%, devant les liaisons domestiques (+2,3%). Surtout, avec cette nouvelle fréquence, la plateforme conforte sa position de leader français, hors Paris, en termes de sièges offerts en vols long courrier réguliers.