L'aéroport Roland-Garros se frotte les mains

La concurrence renforce la visibilité et la fréquentation, c'est ce qui ressort du bilan de 2017 pour l’aéroport de la Réunion Roland Garros. Depuis l'arrivée de la nouvelle compagnie French Blue en juin dernier, la liaison métropole - La Réunion a enregistré une nouvelle croissance pour atteindre près de 1,3 million de passagers. Mais ce n'est pas le seul axe en croissance. Plus de 22 500 passagers supplémentaires ont voyagé de/vers Madagascar, + 21 000 pour Maurice et +9 000 passagers ont été enregistrés pour l’Afrique du Sud. Trafic renforcé également vers Bangkok et Chennai, deux destinations renforcées par la compagnie Air Austral, qui ont enregistré respectivement 16 000 et 4 5000 passagers supplémentaires. A noter en revanche la baisse de fréquentation des lignes Réunion-Mayotte (-0,5%) et Réunion-Comores (-39,3%).



Le mois de décembre 2017 a enregistré un record mensuel avec 230 356 passagers.