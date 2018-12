L'aéroport d'Abou Dabi booste son wifi

C'est une bonne nouvelle pour les voyageurs d'affaires qui passent par l'aéroport d'Abou Dabi aux Emirats Arabes Unis. Ce nouveau système, baptisé "Super-Fi" est déployé dans ses trois terminaux. L'accès complet au réseau est gratuit dans les zones d'arrivée et de départ.



"L'accès à Internet rapide est un facteur crucial qui fait une grande différence pour nos voyageurs. Fournir à nos clients des services de connectivité améliorés s'inscrit dans notre vision de devenir le premier groupe aéroportuaire mondial ", explique Bryan Thompson, PDG de l'aéroport d'Abou Dabi. Il précise également que "la technologie est au cœur de notre stratégie de transformation numérique, et cette infrastructure Internet améliorée ouvrira la porte à d'autres services intelligents et solutions connectées ."