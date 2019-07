L'aéroport de Bakou et Azerbaijan Airlines s'associent à Amadeus

L'aéroport international Heydar Aliyev de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, met en place la gamme de solutions aéroportuaires Amadeus, devenant ainsi la première plateforme aéroportuaire au monde entièrement basé sur le cloud. Azerbaijan Airlines mettra également en œuvre les solutions Amadeus Altéa PSS et Revenue Management pour améliorer l'expérience des passagers. L'Azerbaïdjan, pays d'Asie centrale, et sa capitale Bakou représentent l'une des cinq destinations d'affaires internationales à la croissance la plus rapide.