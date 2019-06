L'aéroport de Beauvais à des étoiles plein la montre

Sur le plan technique, l’aéroport a également vu ses installations évoluer au fil du temps. L’atterrissage CAT III y est possible (atterrissage par très mauvais temps) et la DGAC a récemment mis en service une tour de contrôle équipée des dernières technologies (voir le reportage de France 3 daté de Janvier 2019) qui permet une bien meilleure régulation du trafic.



L’aéroport de Beauvais n’est pas le plus glamour mais il est opérationnel et c’est ce qui compte pour les compagnies et les passagers. L’exploitant le sait bien et les équipes pilotent la plateforme pour maintenir les conditions d’exploitation optimales permettant aux compagnies comme Ryanair de calculer au plus juste les coûts de rotation et donc les prix finaux accordés aux clients.



Yann Le Goff