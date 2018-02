L'aéroport de Belfast City s'offre un lifting

George Best Belfast City Airport compte investir 15 millions de livres pour offrir de meilleurs services aux passagers. Son hall des départs va être amélioré. La zone commerciale sera agrandie de 30%, entre autres avec les enseignes World Duty Free et WH Smith. L'offre de restauration sera de son côté étendue de 25%.



Par ailleurs, le nombre de sièges va plus que doubler. Il en sera de même avec les WC. La zone de sécurité ainsi que les installations de contrôle des bagages vont également être améliorés.



Les travaux, menés tandis que le terminal poursuivra ses activités, devraient être finalisés en octobre prochain.