L’aéroport de Bordeaux accueille le nouvel A321neo d’Air Transat

L'Airbus A321neo est un avion de ligne dernier cri proposant aux voyageurs de nombreuses nouveautés. Dans la Classe Club, les sièges seront équipés d’un écran tactile individuel plus large ainsi que d’un repose-jambes. En Classe Économie, les sièges seront plus larges par rapport à la génération précédente d’Airbus. Autres nouveautés pour les 187 passagers de la classe Économie : un écran individuel plus large, une prise de courant internationale et un port de recharge USB. Air Transat indique également que le nouvel Airbus dispose de la cabine monocouloir la plus large de l’industrie aéronautique, garantissant des embarquements et débarquements plus fluides et plus rapides. La compagnie vous promet enfin plus de tranquillité, avec une réduction du bruit en cabine de 50% par rapport aux précédents appareils. L’ensemble des nouvelles innovations est présenté par Air Transat [sur ce lien.]url:https://www.airtransat.com/fr-CA/airbus-a321neolr/a-bord/