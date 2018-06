L'aéroport de Bordeaux frôle une croissance à deux chiffres en mai

L'Aéroport de Bordeaux a géré plus de 632 000 passagers au mois de mai (+9,5%). Le trafic est largement stimulé par les lignes internationales. Avec 376 000 voyageurs, le segment affiche, en effet, une croissance de +23,1%



La péninsule ibérique est en très grande forme avec Faro + 680%, Palma de Majorque à +75,9%, Malaga +50,9%, Barcelone +34,3% ou Madrid +25,1%. Les îles méditerranéennes se montrent également dynamiques : Santorin +400%, Malte +197%, Olbia +76,7%, Palerme +18,5%, Corfou +13% et un excellent début pour Catane et ses 3.670 passagers mensuels.



De belles progressions sont aussi à relever pour les îles britanniques : (Belfast + 256%, Liverpool +108%, Bristol +37,5%, Dublin + 28,1%) et l'Allemagne (Francfort +286%, Munich +33,6% ou Berlin +16,3%).



Les hubs internationaux sont en forte croissance : Istanbul +24,9%, Dublin +28%, Bruxelles +9%, Londres Gatwick +6,6%, Lisbonne +5,9%. Amsterdam, le hub Air France/KLM, atteint un record de 30.800 voyageurs mensuels. Zurich, celui de Swiss, comptabilise déjà 6.600 passagers mensuels. Le vol long-courrier vers Montréal avec Air Transat progresse de +46%, en lien avec la 3ème fréquence du mercredi.



En revanche, le trafic domestique est en repli de 5,9% soit 376.000 passagers. Le mois de mai a été perturbé par 10 journées de grèves des salariés d'Air France ou des contrôleurs aériens. Au total, 151 vols ont été annulés entraînant une perte de trafic estimée de 21.000 voyageurs et 3,6 points de croissance.



Paris enregistre une baisse tandis que la Corse est largement plébiscitée avec une croissance sur les 4 dessertes de +30% soit plus de 17.600 passagers. D'autres lignes transversales présentent de belles croissances notamment Nice +47,9% et Lille 32,6%.



Le trafic des low-cost a progressé de son côté de +24,5%. Volotea affiche la meilleure performance du mois avec +31%, easyJet +24,8% de croissance et 204.100 passagers.