L'aéroport de Bordeaux va s'agrandir

L'aéroport de Bordeaux a franchi le cap symbolique des 6 millions de passagers en 2017 et travaille pour l'avenir. Afin de répondre à la croissance de son trafic notamment international et low-cost, il a mis au point un nouveau plan d’investissement et d'amélioration des infrastructures.



Aéroport de Bordeaux : le trafic international s'envole L'aéroport de Bordeaux a vu son plan d'investissement à 6 ans être validé à hauteur de 130 millions d’euros. La plate-forme précise que cela représente "2,5 fois plus que l’investissement moyen annuel des 5 dernières années".



Les voyageurs d'affaires pourront compter sur une amélioration des infrastructures aussi bien côté pistes que côté ville. La plate-forme débutera sa transformation en 2018 avec la rénovation de ses zones de stationnement. Des travaux de rénovation des parkings P2, P1 et loueurs ont déjà été lancés en ce début d’année. L’objectif est de fluidifier le trafic par " l’amélioration de l’infrastructure : modification des emplacements des entrées, aide visuelle et dynamique des places, passage piétons couverts, réfection des bitumes ".



Une seconde phase de travaux sera engagée en cours d’année pour augmenter la capacité d’accueil du parking longue durée P4. Elle permettra de gagner plus de 700 places.



Enfin, la circulation sur les linéaires arrivées et départs sera améliorée par la création d’un dépose minute et la reconfiguration en vue de l’arrivée du tram.



Un pôle tertiaire pour fin 2019

Le projet de pôle tertiaire, situé en entrée de la zone aéroportuaire, dénommé le 45ème parallèle a été repris en 2017 par la société Nexity. Pour rappel, il prévoit de développer un pôle hôtelier comprenant un hôtel haut-de-gamme et un centre de conférence, un ensemble de bureaux et des services associés (restaurant inter-entreprise et parking). Le début des travaux sera lancé à la fin de l’hiver 2018. Cette phase sera finalisée fin 2019.



Une nouvelle jetée internationale dans le hall A en 2020

Au vu du développement constant du réseau international, l’Aéroport de Bordeaux va se doter de nouvelles salles d’embarquement adaptées à l’accueil des passagers soumis au contrôle aux frontières au niveau du Hall A. La superficie totale sera environ de 2.000m² soit près la moitié de la taille de la jetée existante. Cet espace international sera rattaché à de nouveaux parkings avion augmentant aussi la capacité d’accueil sur piste.



Développement du terminal low-cost Billi

Selon l'aéroport de Bordeaux, la perspective d’évolution du trafic du terminal billi est de +50% d’ici 2020. Afin d'absorber ce gain d'activité qui découlera entre autres de l’installation d'une base easyJet en 2018 et du développement des autres low cost, le terminal va repenser le parcours client.



Des travaux de rénovation et extension des Postes d’Inspection Filtrage seront lancés cette année dans un objectif d’amélioration de débit horaire de traitement des passagers de +50% (Échéance été 2018).



En 2019, une seconde phase de travaux démarrera afin d’installer de bornes autonomes pour l’enregistrement des bagages. Ce système automatisé permettra une nouvelle accélération de la productivité du terminal et plus de simplicité dans le parcours des passagers.



L’ensemble du bâtiment sera amélioré et agrandi d'ici l'été 2021 pour permettre le traitement simultané de 9 avions de 180 passagers (+3 par rapport à 2017). Par ailleurs, l'objectif sera d’assurer aux transporteurs une escale de 30 minutes maximum entre l’arrivée et le départ de l’avion. La création de nouvelles salles d’embarquement et de nouveaux postes avions est prévue.



Un Terminal de Jonction entre le hall A et B

Pour mémoire, le projet de terminal de jonction entre les Halls A et B a été validé en 2016 avec pour objectif d’améliorer le parcours passagers par la mise en œuvre d’une zone unique de poste d’inspection filtrage et d’offrir de nouveaux espaces commerciaux en zone réservée.



La plate-forme explique que "sa mise en œuvre a été tout naturellement repoussée afin d’assurer une bonne coordination des autres grands chantiers intermédiaires. Il est donc aujourd’hui prévu pour une mise en service à horizon début 2023".



Une accessibilité améliorée

Actuellement la zone aéroportuaire atteint un niveau de congestion routier élevé. Le développement du trafic aérien et les perspectives de l’OIM Bordeaux Aéroparc qui prévoit 50.000 emplois sur la zone d’ici 2030, a poussé Bordeaux Métropole à s’engager sur un plan d’action multimodal. L’accessibilité à la zone aéroportuaire sera améliorée en favorisant les transports en commun et le maillage routier pour éviter l’engorgement de l’accès à la plate-forme.



- Le Tram en 2021 : la prolongation de la ligne du Tram A est prévue pour une mise en service en 2021. Des aménagements de voiries et linéaires devant les aérogares seront réalisés afin d’accueillir le tram aux portes de l'installation.



- Le Bus à Niveau de Service Performant (ou Technobus) devrait desservir l’aéroport en 2019 sur le trajet Pessac Bersol-Le Haillan. Cela permettra de faciliter l’accessibilité à l’interconnexion avec le train par la gare de Pessac-Alouette, ou encore l’accès à l’aéroport pour les habitants du Sud de la Gironde et du Bassin d’Arcachon



Par ailleurs des travaux sont prévus en 2020 au niveau du double giratoire des avenues John-Fitzgerald-Kennedy et René Cassin