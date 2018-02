L'aéroport de Budapest met du Premium dans ses services

L'aéroport de Budapest se met aux services VIP . Depuis début février, les voyageurs d'affaires peuvent attendre leur vol dans le confort d'un lounge situé dans le Terminal 2A. L'espace offre une connexion internet, un service d'impression et une offre de restauration. Par ailleurs, ils bénéficient alors aussi d'une assistance pendant le check-in, une escorte pendant les contrôles et un transfert vers l'avion.Le même service est disponible pour les arrivées. Il comprend le transfert de l'avion, l'accès au lounge pendant que l'accompagnateur se charge de récupérer les bagages et un accès prioritaire aux contrôles des passeports.Il est aussi possible de réserver un service de transfert entre la plate-forme et le centre-ville.L'ensemble de ces services sont payants. Le VIP service qui inclut deux heures dans le salon, est à 215€ pour une personne. Si le client prend aussi un transfert vers la ville. La formule passe à 290€ pour une personne. Les heures supplémentaires dans le lounge sont à 65€ par heure et par personne.Des cartes de membres sont également disponibles.