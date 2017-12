L'aéroport de Copenhague baissera les prix en avril 2018

Le gestionnaire de l'aéroport de Copenhague a décidé de réduire ses taxes à partir du 1er avril 2018. Selon lui, grâce à cette mesure les compagnies aériennes payeront alors en moyenne 10% de moins pour utiliser la plate-forme.



Le président de Copenhagen Airports, Lars Nørby Johansen, a expliqué : "En juillet dernier, le gouvernement a présenté une nouvelle stratégie aérienne concentrée sur le renforcement de la connectivité internationale du Danemark ainsi que sur l'aviation domestique" . La nouvelle réglementation qui en découle sera mise en place en avril 2019.



Il poursuit : "Nous voulons répondre à cette nouvelle réglementation maintenant et créer un bon point de départ commun pour les prochaines négociations concernant les charges. Ainsi nous réduirons nos taxes à partir d'avril 2018" . La plate-forme a prévu de prendre deux initiatives. La première, cette réduction de 10% en moyenne dès le printemps prochain. La seconde consistera à introduire un programme d'incentive qui proposera jusqu'à une réduction de 35% des charges pour les vols fréquents entre l'aéroport et les pistes régionales comme Billund, Bornholm ou encore Aalborg.



La réduction des charges aéroportuaires de 10% devrait, selon les spécialistes, coûter à l'installation 300 millions DKK par an (40,32 millions d'euros).