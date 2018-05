L'aéroport de Copenhague investit 268 millions d'euros pour s’agrandir

L'aéroport de Copenhague a déjà investi 200 millions d'euros pour moderniser ses contrôles et sa sécurité mais il veut aller plus loin. Il compte mettre sur la table une enveloppe de 268 millions d'euros pour "agrandir et améliorer" le terminal existant.



Le CEO de la plate-forme, Thomas Woldbye, estime que ce développement est "crucial" pour le futur de l'installation.



Il détaille que ces investissements permettront de "finaliser l'extension du Terminal 2 (coté piste) et la construction d'une passerelle reliant la station de métro à la sécurité. Le nouveau Pier E est un autre projet de construction majeur, et nous avons étendu le projet pour inclure la construction d'un tout nouveau bâtiment pour les contrôles des passeports ainsi que plus de portes d'embarquement et de parkings avions, principalement pour les long-courriers".