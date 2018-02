L'aéroport de Dubaï reste le champion des voyageurs internationaux

Malgré l’interdiction temporaire des ordinateurs en cabine imposée en mars 2017 par les États-Unis sur ses vols, l'aéroport international de Dubaï garde son titre d'aéroport n°1 pour son trafic international, avec le nombre record de passagers internationaux de 88,2 millions de voyageurs en 2017. Il grimpe sur la 1ère marche du podium devant London Heathrow pour la quatrième année consécutive.



Cela représente une hausse de 5,5% par rapport à 2016. Le trafic mensuel moyen au cours de l'année dernière a été de 7,35 millions de personnes. Trois mois ont franchi la barre des 8 millions mensuels : janvier, juillet et août 2017.



L’Inde reste la principale destination de l'installation du Golfe avec 12 millions de voyageurs (+5,4% par rapport à 2016). Elle est suivi par le Royaume-Uni (6,4 millions de passagers ; +6,7%) et l’Arabie saoudite (6,3 millions de clients ; +4,6%).



Les deux marchés ayant enregistré la plus forte forte progression sont la Russie (1,3 million de passagers ; +28%) et la Chine (2,2 millions de personnes ; +19,4%).



Pour les villes, Londres est toujours la destination numéro 1, avec 4 millions de voyageurs. Viennent ensuite Bombay (2,4 millions) et Jeddah (2,1 millions).



Paul Griffiths, CEO de Dubai Airports, précise : "Avec un trafic passagers estimé à 90,3 millions en 2018, nous nous concentrerons sur le programme DXB Plus dont l'objectif est d'augmenter la capacité annuelle de la plate-forme à 118 millions de voyageurs grâce à l'amélioration des processus et l'utilisation de nouvelles technologies".