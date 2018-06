L'aéroport de Genève se fait bleisure

Selon l'Aéroport de Genève, " les plateformes internet de comparaison de prix et de réservation de billets d’avion sont nombreuses et très performantes mais les sites offrant des idées d’évasion selon d’autres critères sont plutôt rare s". D'où le nom retenu pour ce nouveau service : "l’Évasion".



Le portail permet de déterminer ses préférences par thématiques (comme romantique, culture, balnéaire, fête…) ou selon des critères plus objectifs comme la température de destination, la durée de vol, le budget aérien et bien sûr les dates (qu’il s’agisse simplement d’un horizon temporel ou de jours précis). Le résultat, dans tous les cas, mettra en avant uniquement des destinations desservies par vol direct, offrant ainsi le maximum de confort et de tranquillité d’esprit au passager.



Une fois le choix effectué, l’internaute a accès à une fiche descriptive pour chaque destination, résumant les informations pratiques les plus utiles, sans oublier les prix des vols affichés en fonction des dates retenues et l’utilisateur peut effectuer sa réservation en toute confiance à travers le comparateur SkyScanner, partenaire de Genève Aéroport. Pour mémoire, Genève Aéroport propose plus de 120 destinations assurées par plus de 50 compagnies aériennes.