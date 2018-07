L'aéroport de Londres Luton est menacé par une grève des bagagistes ce vendredi

Les bagagistes de l'aéroport de Londres Luton, employés par l'entreprise Menzies Aviations, sont appelés à faire grève du vendredi 20 juillet à 3h00 au dimanche 22 juillet à 13h59. Ils réclament hausse de salaire et une meilleure reconnaissance de leur travail.



Des négociations entre la direction et le syndicat Unite sont actuellement menées pour trouver une issue au conflit avant le début du mouvement.



Menzies Aviations assure la gestion des bagages pour les compagnies easyJet, Vueling, Blue Air, Air Nostrum/Iberia Regional et Tarom.



Si l'action est maintenue, les vols ainsi que la livraison des bagages de ces transporteurs pourraient enregistrer des retards. Il est conseillé aux passagers de vérifier le statut de leur vol. Il est aussi préférable de voyager uniquement avec des valises cabines pour éviter l'attente devant les tapis à bagages.