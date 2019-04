L'aéroport de Marseille Provence va inaugurer une liaison vers Addis-Abeba (Ethiopie)

C'est le premier aéroport régional français à accueillir Ethiopian Airlines. Dès le 2 juillet, la compagnie nationale desservira la capitale éthiopienne au départ de l'aéroport de Marseille Provence, à raison de 3 liaisons par semaine.



Grâce à cette nouvelle connexion, les passagers auront la possibilité de correspondances, via Addis-Abeba, vers plus de 60 destinations africaines.



« Nous sommes très heureux d’être le premier aéroport régional français à accueillir Ethiopian Airlines, compagnie aérienne de référence sur tout le continent africain. Proposer une ligne directe vers le hub international d’Addis-Abeba, c’est connecter la cité phocéenne à plus de 60 destinations africaines et développer les échanges économiques entre la Méditerranée, l’Afrique mais aussi l’Asie et le Moyen-Orient. Cette nouvelle ligne s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement d’offre long courrier. L’arrivée d’Ethiopian Airlines renforce la position de l’aéroport Marseille Provence comme porte d’entrée internationale du grand Sud-Est de la France » , a déclaré Philippe Bernand, Président du Directoire de l’Aéroport Marseille Provence.