L'aéroport de Montréal va s'agrandir

L'aéroport de Montréal a vu le nombre de passagers doubler entre 2004 et 2017 passant de 9 millions à 18 millions de voyageurs annuels. Pour suivre cette croissance, la plate-forme va revoir ses installations.



Elle compte reconstruire d’ici 8 ans, deux infrastructures en fin de vie : le stationnement étagé, situé en face de l’aérogare, et le débarcadère, voie utilisée pour déposer ou récupérer les passagers.



Le projet prévoit aussi de relier l'aéroport au Réseau Express Métropolitain (REM). La gare – dont les travaux débuteront l’an prochain – sera construite sous les parkings. Les trains, attendus pour 2023, passeront par un tunnel creusé sous les pistes d’atterrissage pour rejoindre Montréal.



De plus, une nouvelle aérogare qui devrait disposer de 10 à 14 portes, sera construite entre les deux pistes et sera à terme reliée au bâtiment actuel. Il est aussi prévu de mettre en place une immense marquise en verre au niveau du débarcadère.



Le gestionnaire de l'aéroport de Montréal compte investir 2,5 milliards de dollars canadiens en 5 ans dans ce projet de modernisation.