L'aéroport de Nice accueille ses VIP sur internet

Depuis le 10 avril, l’Aéroport Nice Côte d’Azur propose sur son site son service d'accueil VIP. Cette formule va changer et simplifier les habitudes en mettant à disposition des passagers des "assistants personnels" multilingues qui, au départ comme à l'arrivée, s’occupent de tout. Tout au long du parcours à l'aéroport et à chaque étape, ils offrent un accompagnement sur mesure, dans des conditions de confort et de bien-être optimales, avec une relation humaine essentielle pour ce type de service à haute valeur ajoutée.Avec la digitalisation de ce service, les professionnels auront une réponse sous moins de 2 heures pour organiser les voyages de leurs clients les plus exigeants. En 2017, 2 600 Accueils VIP pour plus de 6 000 de passagers ont été réalisés sur la plateforme niçoise : des prestations de précision pour une clientèle habituée à un haut niveau de service.Le petit plus : Un véhicule privé attend le client en piste au pied de l’avion si celui-ci est stationné au large.