L'aéroport de Nice agrandit son T2

Les projets retenus " répondent à une conception durable et devront respecter les exigences d’un cahier de normes environnementales strictes ", explique l'aérport qui liste l’utilisation d’énergies inépuisables pour rafraîchir les espaces publics, de matériaux bio-sourcés, comme des planchers bois issus de forêts gérées durablement ou des matériaux à faible impact sur l’environnement. Sans oublier des apports en lumière naturelle et de limitation de la consommation d’éclairage par disposition de détection d’occupation, etc. Ces bâtiments respecteront non seulement les exigences de la réglementation thermique en vigueur (RT2012), mais ils devront aussi satisfaire à nos engagements de neutralité carbone et à ceux préconisés par l’Eco-Vallée.



L'Aéroport de Nice Côte d'Azur calcule des retombées économiques directes à hauteur de 80% pour les Alpes-Maritimes et Monaco, avec notamment l’intervention d’une vingtaine de corps d’états différents pour les entreprises du BTP de la Région. Il n'anonnce pas le budget de ces opérations mais soulignent qu'elles feront passer la capacité de l'aéroport de 13 à 18 millions de passagers. Avec117 destinations directes et 54 compagnies régulières desservant 40 pays, il est en dehors de Paris le seul aéroport français à proposer 4 destinations long-courriers en vols réguliers (Dubaï, New York, Montréal et Doha) et à accueillir l’A380 en vol quotidien.