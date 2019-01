L'aéroport de Nice confirme sa bonne santé

Avec un trafic passagers en hausse de 4,1% à 13,85 millions de voyageurs en 2018, Nice Côte d’Azur conforte sa position de seconde plateforme aéroportuaire de France. L’augmentation des destinations directes en France et à l’international renforcent la croissance naturelle du trafic et les opportunités de connexions pour les touristes.



D'année en année, l’aéroport Nice Côte d’Azur accueille un nombre croissant de visiteurs en provenance de pays étrangers. Au cours de l’année écoulée, les vols internationaux ont accueillis plus de 9 millions de passagers, en croissance de 4,8% par rapport à 2017, tandis que la croissance du trafic sur les vols nationaux s’établit à 2,8%.