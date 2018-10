L'aéroport de Quimper menacé de fermeture

Dans un rapport publié ce jeudi par la chambre régionale des comptes, les magistrats vont à l'essentiel. En 20 ans, l’aéroport de Quimper a perdu 40 % de sa fréquentation pour atteindre aujourd’hui moins de 90 000 passagers. Et depuis 2014, il perd de l’argent - près de 140 000 € en 2015. D’ où cette mise en garde : " À défaut d’une amélioration de sa compétitivité, la viabilité même de cet aéroport pourrait être remise en cause ."



Selon les magistrats, la ligne Paris-Quimper opérée par Hop ! est celle qui pose le plus de difficultés. Rien d’étonnant : elle est de moins en moins fréquentée alors même qu’elle assure près de neuf vols sur dix au départ de l’aéroport bigouden. Les voyageurs s’en détournent, sans doute à cause des annulations et des retards récurrents.



Autre motif d’inquiétude : " L’état préoccupant des installations " . " Une visite sur place a permis de constater un hall d’accueil du public dégradé par des infiltrations d’eau et une installation électrique vétuste ", décrit le rapport. À ce sujet, il note que le précédent gestionnaire (Vinci-Kéolis), empêché par les mauvais résultats, n’a pas réalisé tous les investissements auxquels il s’était engagé.



Depuis le 1er janvier 2017, la Région a confié la gestion à Aéroport de Bretagne Ouest, la société qui s’occupe également de celui de Brest. C’est donc à elle que reviendra de lancer la réhabilitation des infrastructures et des locaux. Les magistrats jugent que les travaux sont indispensables pour doubler le nombre de passagers affaires, le nouvel objectif pour les vingt prochaines années.