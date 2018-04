L'aéroport de Rabat-Salé va avoir un 3ème terminal

L'ONDA ne souhaite pas rencontrer à l'aéroport de Rabat-Salé les mêmes problèmes de saturation que sur sa plate-forme de Casablanca. Ainsi, l'organisation publique prévoit d'ores et déjà la construction d'un 3ème terminal sur l'installation de la capitale marocaine. Avec ce nouvel édifice, prévu pour 2021, la capacité passera d'environ 2 millions de passagers annuels à 6 millions, soit la fréquentation attendue en 2040 selon les prévisions.



Le nouveau bâtiment fera 60 000m². Le projet comporte également la construction d’un parking de 1300 places, la mise en place d'un système de traitement des bagages en sous-sol, six passerelles et l’extension d’un nouveau parking d’avions. Ce dernier pourra accueillir 6 appareils supplémentaires dont les superjumbos A380 sans limitation de charges.



Les travaux devraient débuter en septembre 2018.