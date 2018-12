L'aéroport de Salzbourg sera fermé pendant 6 semaines en 2019

L'aéroport de Salzbourg a prévu de fermer ses installations du 24 avril au 28 mai 2019 afin de rénover sa piste d'atterrissage.



Il explique sur son site internet "au cours des dernières années, la piste 15/33 de l'aéroport de Salzbourg, âgée de près de 60 ans, a été partiellement rénovée plusieurs fois, ce qui a entraîné des coûts énormes. Cette procédure ne pouvant plus être répétée pour des raisons de sécurité, une rénovation générale de la piste est maintenant nécessaire".



Cette fermeture totale pendant 6 semaines permettra également de réaliser les travaux les plus bruyants la journée, et ainsi éviter les nuisances nocturnes aux riverains de la plate-forme.



Pour le moment, le deuxième aéroport d'Autriche n'a pas encore précisé si des arrangements de voyage alternatifs seront proposés aux voyageurs pendant le chantier.