L'aéroport de Toulon décolle vers Anvers

L’aéroport Toulon Hyères allonge ses ailes vers la Belgique cet été. En plus des liaisons vers Roissy Charles-de-Gaulle, Lille, Strasbourg, Copenhague, Genève, Oran et Alger, qui sont confirmées sur la plateforme varoise pour 2018, TUI fly met en place des vols deux fois par semaine pour Anvers, capitale du Diamant. A noter que Toulon est déjà reliée par la même compagnie à l'aéroport belge de Charleroi.Le vol sera régulier les lundi et jeudi du 28 juin au 1er octobre 2018 avec un Embraer 190 de 112 places Horaires (1h45 de vol).Départ d’Anvers à 17h50 // arrivée à Toulon Hyères à 19h35Départ de Toulon Hyères à 20h20 // arrivée à Anvers à 22h05Le prix du billet : à partir de 49,99€ le tronçon.