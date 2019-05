L'aéroport de Toulon dévoile ses nouveautés

Au premier trimestre 2019, cette croissance atteignait les 20,1% par rapport à 2018, en partie grâce à la ligne Roissy-CDG.



Afin de répondre à cette forte hausse de trafic, l'aéroport de Toulon a décidé d’accueillir de nouveaux services dès cet été. Pour la location de voitures, l'aéroport a décidé de s'associer avec Virtuo, une jeune pousse qui propose un service de location 100% mobile sur le parking P3 de l’aéroport. Les passagers peuvent bénéficier de véhicules premium garantis, 24h/24 et 7j/7. Ce service permet d’éviter les files d’attentes et les contraintes horaires, puisque les passagers accèdent à leur clé virtuelle via leur smartphone ou leur Apple Watch grâce à l’application Virtuo.



En parallèle, un nouveau forfait parking a été mis en place au prix fixe de 25 euros pour les séjours entre 3 et 16 jours en connexion via Roissy-CDG.



Côté restauration, l'aéroport souhaite mettre les produits locaux à l'honneur avec un food truck, La Cheese Cantine et le glacier Les Barbus Gourmands. Situé dans le hall des arrivées, ces deux nouvelles offres sont disponibles depuis début mai.