L'aéroport de Toulouse dévoile son nouveau visage

Les grands chantiers de modernisation de l'aéroport de Toulouse lancés en 2017 touchent à leur fin. La plate-forme a dévoilé sa nouvelle zone de restauration du Hall C, le samedi 1er décembre. Les passagers ont à leur disposition 15 enseignes de restauration contre 8 auparavant. Elles proposent des formules variées : vente à emporter, coffee shop, service à table, burger, etc. Les voyageurs retrouveront entre autres les enseignes Mas Q Menos ou le restaurant toulousain J’Go.Un hôtel 4 étoiles, exploité par le groupe NH Hotels ,a également ouvert ses portes le 1er décembre à deux pas de l’aérogare. Cet établissement connecté au Hall A dispose de 148 chambres pour les passagers qui voudraient séjourner directement à l’aéroport avant de prendre leur vol, sans plus se soucier des transports. 1 000 m² d’espaces dédiés aux réunions, conférences et séminaires, un bar, un salon et un restaurant complètent l’offre du NH Toulouse Airport.L’espace commercial lèvera pour sa part le voile le mardi 4 décembre. 9 boutiques seront accessibles dès la sortie du duty free. A l’instar de la zone de restauration, on y retrouvera de grandes enseignes internationales (Rituals, Tous, Parfois) et des marques qui font l’identité de la région, telles que le Stade Toulousain et La Tête dans les Etoiles. Victoria’s Secret et Parfois compléteront cette offre au printemps 2019.Enfin, le 6 décembre, Starbucks ouvrira son café au rez-de-chaussée du Hall C, en façade de l’aérogare.Par ailleurs, dans la nouvelle zone d’enregistrement du Hall D (niveau Départs), les comptoirs d’Air France, Hop!, Air Corsica et KLM sont installés depuis le 29 novembre à proximité immédiate du nouveau poste d’inspection filtrage, mis en service en avril.