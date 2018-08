L'aéroport de Toulouse en forme, à + 3,1% en juillet

Le trafic national s'affiche à +3,5%, avec 378 205 passagers. Le trafic sur Paris est en hausse (+4,4%) avec des progressions significatives sur Paris-Orly (+5,4%, 169 186 passagers) et Paris-CDG (+2,2%, 77 621 passagers). En région, le trafic progresse légèrement (+1,8%, 131 398 passagers) avec des résultats positifs sur la majorité des destinations. Les croissances les plus fortes sont relevées sur Caen (+270%, 4 436 passagers), Rennes (+44,3%, 8 569 passagers) et Nantes (+16,7%, 20 255 passagers).



Le trafic international est à +2,3% avec 496 799 passagers. L'espace Schengen représente 64,1% de ce trafic et enregistre une croissance de 4% (318 693 passagers). Madrid reste leader sur ce faisceau malgré une baisse de -3,6% (29 456 passagers). Les croissances les plus significatives sont observées sur Palerme (+64,1%, 4 530 passagers), Genève (+43,8%, 13 125 passagers) et Porto (+37,8%, 8 246 passagers). Hors Schengen (-4,3%, 112 994 passagers), le trafic sur Londres domine malgré une baisse sensible ce mois-ci (-4,6%), avec 78 170 passagers répartis sur quatre aéroports : Londres-Gatwick (-8,0%, 30 067 passagers), Londres-Heathrow (-1,4%, 24 138 passagers), Londres-Stansted (-4,9%, 18 835 passagers) et Londres-Luton (+3,8%, 5 130 passagers).



Le trafic sur l’Afrique du Nord progresse légèrement (+0,2%), avec des résultats positifs sur la Tunisie (+17,1%, 10 294 passagers), et le Maroc (+4,7%, 19 607 passagers), qui compensent la baisse sur l'Algérie (- 1,8%, 17 040 passagers). Sur le reste du monde, la liaison sur Montréal prospère (+ 39,18%, 9 222 passagers). Le trafic charter représente 2,1% de l’international, avec 10 191 passagers.