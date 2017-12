L'aéroport de Toulouse fait le plein de magasins

ATB a accordé des concessions à Dufry, AREAS (groupe Elior), LagardèreTravel Essential, Lagardère Travel Retail et à des marques indépendantes :



Restauration

- STARBUCKS, salon de café (AREAS) accessible à tous, au niveau Arrivées

- PRET à MANGER fast casual (Lagardère / unique à Toulouse)

- FACTORY&CO, burger gourmet (AREAS / unique à Toulouse)

- SUPER WILD COFFEE (2 points de vente), coffee shop et restauration rapide de produits fraîchement préparés (AREAS / unique dans les aéroports français)

-J’GO (2 points de vente), comptoir/épicerie fine et restaurant bistronomique (Lagardère / unique en aéroport)

- MAS Q MENOS, restaurant de tapas (AREAS / unique dans les aéroports français)

- VICTOR, bar à produits régionaux issus du marché toulousain V.Hugo (AREAS / unique dans les aéroports français)

- ERIC KAYSER (2 points de vente), boulangerie artisanale (Lagardère / unique à Toulouse)

- PANORAMA, restauration assise/espace de co-working (AREAS), accessible à tous au niveau Départs

- TRIB’S, restauration rapide en libre-service et vente assistée (Lagardère)

- Bar POP-UP (exploité par Lagardère) dont Maison Pariès (pâtisserie basque), Yummy&Guiltfree (gaufres fraîches sans gluten), Zumo (bar à jus), Ô Sorbet d’amour (glaces artisanales)

- LIGHT BAR, coffee shop et terrasse extérieure en salle d’embarquement (AREAS, unique à Toulouse)



Boutiques

- RITUALS, cosmétique & bien-être (unique dans les aéroports français)

- TOUS, bijouterie & bagagerie (unique à Toulouse et dans les aéroports français)

- VICTORIA SECRET, mode et accessoires (unique à Toulouse)

- LA TETE DANS LES ETOILES & LOOPING, jeux & divertissements sur les thèmes de l’aéronautique et du spatial, concept créé spécifiquement par Lagardère pour l’aéroport de Toulouse-Blagnac

- PARFOIS, accessoires de mode (2ème boutique en aéroport français)

- THE FASHION PLACE, boutique multimarques de mode, concept spécifique à Lagardère

- STADE TOULOUSAIN, mode et accessoires sportswear

- RELAY (5 points de vente), presse, livre, casino shop et essentiels pour le voyage (Lagardère)

- DONJON, bijouterie, horlogerie, magasin existant, accessible à tous au niveau Départs

- FNAC, électronique, téléphonie, magasin existant, accessible à tous au niveau Départs

- AELIA BEAUTE, parfumerie, cosmétique (Lagardère), magasin existant, accessible à tous au niveau Départs

- DECOUVRIR LE SUD-OUEST/STADE TOULOUSAIN, gastronomie, produits régionaux et sportswear (Lagardère), magasin existant, accessible à tous au niveau Départs

- TIE RACK, bagages, sacs, accessoires de mode, magasin existant, accessible à tous au niveau Départs.