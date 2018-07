L'aéroport de la Nouvelle-Orléans en travaux jusqu'à février prochain (+ viédo)

Selon le site The New Orleans Times-Picayune , la construction du nouveau terminal de la Nouvelle-Orléans et du parking de 21 000 places est désormais à mi-parcours. L'avancée du chantier devrait ainsi permettre une ouverture des nouvelles installations en février 2019.Le nouveau terminal, qui remplacera le bâtiment actuel, disposera d'un point de contrôle de sécurité unique. Ainsi une fois cette étape franchie, les passagers pourront flâner dans les 3 halls de l'édifice en attendant leur vol. Chacun de ces terminaux aura en son centre une zone de restauration abritant plusieurs enseignes. Il abritera également 35 portes d'embarquement. Par ailleurs, il misera sur la lumière naturelle avec sa grande façade vitrée offrant une vue sur les pistes.