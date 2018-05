L'application Android de Ryanair autorise désormais les paiements via Google Pay. Ainsi, les voyageurs d'affaires possédant un compte Google Pay peuvent utiliser ce mode de paiement sécurisé et privé pour réserver leur vols sur l'appli.



L’intégration de Google Pay rentre dans le cadre du programme d'amélioration ‘Always Getting Better’ de la compagnie irlandaise.