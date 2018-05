L’approche modulaire de l’achat (suite et fin).

Pour en savoir plus sur le QFD, je vous conseille de vous reporter à l’ouvrage intitulé « Qualité en production » des éditions Eyrolles. De même, vous pouvez utiliser un format Excel pour construire votre matrice ou bien utiliser le logiciel Edraw.• Réalisation des attentes client: Corrélation entre les spécifications de définition et de service et « la voix » du client final.• Réduction des délais et des coûts: Temps d’implémentation réduit de 30 à 50%, mise en évidence des conflits latents d’où suppression des blocages. Optimisation des spécifications de définition et de service, modifications moins nombreuses et moins tardives, réduction des coûts de projet par une meilleure utilisation des ressources• Amélioration des modes de fonctionnement et de comportement: Travail en équipe pluridisciplinaire, réalisation d’objectifs identifiés, justifiés et partagés.• Accroissement de la réactivité de l’entreprise: Circulation des informations plus rapide, décisions prises en commun plus rapidement répercutées.• Indicateur permanent de performance économique: Comparaison des choix et des performances de l’entreprise aux réponses du marché, souplesse de la démarche, adaptation aux services et à l’entreprise.• Changement de mentalités: Accepter l’échange d’informations en flux horizontal et le décloisonnement.• Simplicité complexité: Simple pour les services basiques, complexe dans le cas inverse• Taille et nombre des matrices de déploiement: Travail fastidieuxYann LE GOFFConsultant achats