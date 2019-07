L’assistant intelligent Cortana n’est plus réservé aux utilisateurs de Microsoft

Gérer ses rendez-vous, automatiser le traitement d’emails, consulter un itinéraire ou l’état du trafic par une simple commande vocale. Dans sa nouvelle version, Cortana rend ses fonctionnalités accessibles depuis le smartphone des collaborateurs sur iOS et Android. Intégré aux agendas Office 365, Outlook et G Suite, l’assistant personnel de Microsoft facilite la gestion de rendez-vous sur les différentes interfaces et permet également alerter l’utilisateur qu’un correspondant demande à être recontacté. La firme de Redmond dote également son application du moteur de traitement du langage développé par Semantics Machine lui permettant de contextualiser voire même d’anticiper l’intention de son utilisateur rapporte TOM.travel. Un ensemble de fonctionnalités pratiques au cours d’un déplacement.