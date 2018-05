L'association A4E proteste contre les grève du contrôle aérien français

quelque 70 000 passagers et fret

Parmi les compagnies aériennes A4E, plus de 500 vols ont déjà été annulés à l'occasion de la grève des contrôleurs aériens ce mardi 22 mai, grève intervenant dans le cadre du mouvement de la Fonction publique. L'association des compagnies A4E souligne que ce mouvement a touché "". Mais c'est surtout l'accumulation des grèves que pointe son communiqué :"Il y a eu une augmentation de 300% des grèves du contrôle aérien en France par rapport à la même période l'année dernière :En 2017, nous avons eu 13 jours d'actions industrielles françaises :o Cinq jours consécutifs en mars (6/10 mars)o Quatre jours en septembre (11/13 et 21 septembre)o Une journée en octobre (10 octobre)o Trois jours en novembre (15-17 novembre)Cinq mois seulement après le début de 2018, nous sommes en bonne voie de voir plus de grèves ATC en France que l'année dernière, soit 14 jours :Trois jours en mars (21-23 mars)Quatre jours en avril (7-8 et 28-29 avril)Cinq jours déjà en mai (5-6 mai, 12-13 mai, 22 mai) ainsi que 26-27 mai ont été annoncés.Déjà, les grèves ATC en 2018 ont touché plus d'un demi-million de voyageurs par les seules annulations - la majorité d'entre eux n'ayant pas la possibilité d'être informés à l'avance. (Note : Ces chiffres ne concernent que les transporteurs membres de l'A4E, qui représentent environ 70 % du marché de l'UE. Par conséquent, l'impact total de ces grèves dans l'UE est en effet plus élevé que cela).Depuis 2010, il y a eu 275 grèves du contrôle du trafic aérien rien qu'en France, ce qui représente près des deux tiers de toutes les grèves ATC en Europe.A4E appelle les décideurs politiques à mieux défendre les droits des citoyens de l'UE en tant que passagers aériens, à savoir leur droit de circuler librement dans toute l'Europe et appelle les voyageurs à signer sa pétition pour demander des changements.