L'aviation d'affaires a le vent en poupe à Genève

L'European Business Aviation Association (EBAA) a rapporté que le trafic aérien de l'aviation d'affaires avait progressé de près de 9% en octobre. L'aéroport de Genève ne fait pas exception sur ce segment. Geneva Airpark indique que depuis le début de l'année la demande pour des services quotidiens ont augmenté de 20% tandis que le trafic aérien d'affaires a grimpé de 3,4%.



Pour répondre à la demande - et plus particulièrement celle d'emplacements pour la journée ou les court séjours - Geneva Airpark a réorganisé 10 000m² de hangar afin de pouvoir accueillir plus de jets privés d'ici fin 2017/début 2018.