L'avion inspire bien des fantasmes sexuels

Les réponses des 5% des sondés qui ont eu des relations sexuelles dans un avion ont permis à SaucyDates de dessiner le "scénario optimum" pour rentrer dans le Mile High Club.



Assez logiquement, les chances sont plus grandes de réaliser son fantasme si on est accompagné de sa tendre moitié. En effet, le "compagnon de jeu" le plus fréquent dans cette aventure à 10 000 mètres d'altitude est son/sa partenaire (37%). Néanmoins, les voyageurs solos ont leur chance aussi... puisque 30% des sondés ont couché avec un étranger et 18% avec un membre d'équipage.



Les toilettes sont le principal refuge des amoureux (59%). Toutefois, certains ne prennent même pas la peine de quitter leur siège (31%). D'autres tentent d'être plus créatifs en se rendant dans les galleys (9%) ou même le cockpit (1%). Mais attention, il s'agit ici des lieux où les chances de se faire surprendre sont les plus grandes avec 21% et 27% de risques respectivement (contre 13% pour les WC).



Si les vols de nuit inspirent le plus les passagers (68%), c'est aussi la période où les amants ont le plus de chance de se faire attraper. D'ailleurs, 14% des personnes interrogées ont reconnu avoir été surprises par des hôtesses ou d'autres passagers alors qu'elles tentaient de rentrer dans le célèbre Mile High Club.



Toutefois avant de tenter l'aventure "sex in the air" un avertissement. Il ne faut pas s'attendre à des prouesses record. Si la durée moyenne internationale d'une relation sexuelle est de 16 min, elle tombe à 10 min dans un avion.