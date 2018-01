L'économie collaborative fait son chemin au sein du Business Travel

En attendant la tenue du Business Travel Show à Londres, les 21 et 22 février prochain, le salon dévoile un nouveau sondage. Près de 6 acheteurs sur 10 (58%) estiment que les acteurs de l'économie collaborative comme Airbnb et Uber sont une bonne chose pour le secteur du voyage d'affaires. Les avis ont ainsi radicalement changé. Le taux était de 37% en 2017. Et les personnes interrogées étaient même deux fois moins nombreuses à partager cet avis il y a deux ans (26%).



En parallèle, le nombre de travel manager pensant que la sharing economy est une menace, a significativement baissé. Ils représentent 18% des sondés contre 25% et 26% en 2017 et 2016.



Si le nombre d'entreprises ayant inclut des acteurs de l'économie collaborative a légèrement baissé en 1 an (24% contre 28%), le nombre de travel manager permettant aux voyageurs d'affaires de les utiliser indépendamment pour leurs réservations, a augmenté (22% contre 17%).



Toutefois, l'engouement n'est pas total. Ce sondage, réalisé auprès de 243 acheteurs majoritairement du marché britannique, montre que le nombre d'entreprises ne souhaitant pas utiliser Uber, Airbnb & co n'évolue pas. Aussi bien en 2017 qu'en 2018, elles étaient 44% à indiquer ne pas prévoir d'inclure l'économie collaborative dans leur programme de voyage.