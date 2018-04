L'enseigne Comfort Hotels arrive en République tchèque

Choice Hotels implante sa marque Comfort Hotels en République tchèque avec l'aide de son partenaire CPI Hotels. Son arrivée sera lancée avec l'ouverture en avril du Comfort Hotel Olomouc Center. Cet établissement de 89 chambres sera le second du groupe dans la ville de la région de Moravie, après le Clarion Congress Hotel Olomouc.



De plus, le Comfort Hotel Usti nad Labem City accueillera les clients à partir du mois de juin 2018 après avoir bénéficié d’une rénovation partielle pendant 18 mois environ.



L’ouverture du troisième établissement, le Comfort Hotel Prague, est prévue début 2020 après d'importantes rénovations. D’une capacité de 243 chambres, l’hôtel bénéficiera d’un emplacement stratégique à seulement 15 minutes du centre-ville.



A ce jour, le portefeuille tchèque comprend neuf hôtels de marque Clarion d'une capacité d'environ 1 600 chambres. Le Clarion Congress Hotel Prague (559 chambres) et le Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice sont actuellement en cours de rénovation. Ce dernier devrait accueillir un nouveau centre de conférences pour plus de 800 personnes et prévoit l'extension de sa capacité d’hébergement.



Un développement européen continue

Choice Hotels poursuit aussi son développement dans le reste de l'Europe. Après une croissance continue des co-marques Star Inn Hotel, by Comfort et Star Inn Hotel Premium, by Quality, Choice Hotels a récemment annoncé l'entrée du label Ascend Hotel Collection sur le marché allemand avec le V8 Hotel @Motorworld à Cologne (ouverture prévue en août 2018).



Pendant ce temps, la marque Clarion a également confirmé son expansion avec quatre nouveaux établissements au Royaume-Uni. De nouvelles ouvertures sont également à venir dans les prochains mois (avril et mai prochains) en Allemagne avec le Quality Hotel Star Inn Premium à Heidelberg et le Comfort Hotel Monheim