L’enseigne Edition fait ses débuts au Moyen-Orient

The Abu Dhabi Edition, situé sur la Marina, propose 198 chambres. Elles offrent une décoration sophistiquée et moderne ainsi qu'une vue sur le Golfe. Les voyageurs d'affaires y trouveront entre autres du wifi gratuit, un bureau et une télé écran plat. Par ailleurs, pour les séjours plus longs, l'établissement met à la disposition des clients 57 résidences. Possédant des chambres séparées, un salon et une cuisine, elles font jusqu'à 92m².L'hôtel abrite également un spa, plusieurs offres de restauration et un bar. L'établissement proposera également aux noctambules l'Annex à partir de fin 2018. Dans cet espace, ils pourront écouter des DJ ou boire des cocktails originaux après leur journée de travail.Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements au Abu Dhabi Edition grâce à une salle de bal de 654m² d'une capacité de 450 participants assis. Des salles de conseil, des salles de réunion et un business center sont également disponibles.Al Bateen MarinaAbu DhabiTel +971 2 208 0000