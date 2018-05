L'enseigne Hotel Indigo se renforce au Royaume-Uni

dispose de 95 chambres. Leur design est inspiré par le riche patrimoine culturel de Leicester Square, le quartier des théâtres et des cinémas situé au cœur de Londres.Imaginés par le cabinet d’architectes primé Michaelis Boyd, les trois styles de chambre rendent chacun hommage à l’une des étapes de la production théâtrale. Célébrant le travail du dramaturge, les Chambres Écriture sont dotées de pièces de mobilier robustes conférant une atmosphère personnelle et intimiste, soulignée par les ébauches de scripts encadrées qui ornent les murs. La décoration des Chambres Coulisses évoque les loges des stars avec de magnifiques miroirs lumineux, ainsi que des projecteurs et cordes empruntés à la scène. Enfin, les Chambres Auditorium recréent l’expérience unique d’une loge de théâtre privée. Chaque chambre dispose d'une banquette conçue sur mesure, frappée de chiffres en plaqué or en référence à la numérotation des sièges, tandis que l’enduit ciré qui recouvre le sol rappelle la patine historique des plus belles salles de théâtre.L’hôtel offre un panorama exceptionnel sur Leicester Square et comporte sept chambres avec balcon surplombant la place offrant une vue imprenable sur les avant-premières. Par ailleurs, son restaurant - situé au dernier étage - est doté de baies vitrées du sol au plafond ainsi que d’une terrasse panoramique. Les hôtes pourront ainsi profiter d'une vue unique sur les monuments de la ville comme The Shard, Big Ben, le Palais de Westminster, la Colonne Nelson, le London Eye et le Gherkin. Le wifi est gratuit dans l'établissement.9 Old ElvetDurham DH1 3HLRoyaume-UniTel : 44-191-32935351 Leicester SquareLondres WC2H 7NARoyaume-UniTel : 44-203-9534200