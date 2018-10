L'enseigne Kimpton s'installe au Royaume-Uni

Kimpton Fitzroy London s'est installé dans un bâtiment classé bâti en 1898. Il abrite 334 chambres et suites décorées dans des tons neutres. Les voyageurs d'affaires y trouveront entre autres le nécessaire pour se faire un thé ou un café, un tapis de yoga et une télé écran plat.Par ailleurs, l'établissement met à leur disposition gratuitement des vélos pour se déplacer en ville.Les hôtes peuvent également profiter de plusieurs restaurants et bars ou encore d'une salle de sport 24/24 pendant leur séjour.Les entreprises ont aussi la possibilité d'organiser des événements grâce à 9 salles de réunion. La plus grande peut accueillir jusqu'à 400 personnes.1-8 Russell SquareBloomsburyLondres Royaume-Uni