L'enseigne SO/ arrive à Berlin

Le SO/ Berlin Das Stue se trouve dans le bâtiment classé de l'ancienne ambassade du Danemark. Cet immeuble néo-classique des années 1930 abrite 78 chambres (dont 20 suites), dont la majorité ont vue sur les jardins de l’hôtel. Situé à quelques minutes à pied du zoo, les clients bénéficient d’un accès privilégié au site. Toutefois les voyageurs d'affaires qui n'auraient pas le temps de le visiter, pourront profiter malgré tout du cadre. La terrasse du bar donne directement sur l’enclos des autruches.L’établissement propose également deux options de restauration, dont le restaurant Cinco du célèbre Chef Paco Perez, qui détient une étoile Michelin. De plus, SO/ Das Stue s’associe au duo de stylistes néerlandais Viktor&Rolf pour signer le design de l’hôtel. Il créera notamment les nouveaux uniformes des collaborateurs, ainsi que l’emblème de l’hôtel.Le spa signé Susanne Kaufmann et le centre de remise en forme permet notamment de profiter d'une piscine couverte de 14 mètres de long et un sauna finlandais traditionnel.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à deux salles de réunion. La plus grande peut accueillir 40 personnes (disposition théâtre).Outre Berlin, SO/ s'installera cette année à Saint-Pétersbourg (137 chambres) en avril. L'établissement d'Auckland ouvrira en juillet - premier hôtel de la marque dans l’hémisphère sud – ouvrira en juillet tandis que celui de Vienne accueillera ses premiers clients fin 2018Ainsi d'ici fin 2018, le portfolio à huit établissements, soit le double du réseau de fin 2017.La marque SO/ dévoilera prochainement de nouvelles adresses. Le groupe prévoit en effet l’ouverture de plus de 10 nouveaux établissements d’ici 2021.Drakestrasse 110787 BerlinAllemagneTel : (+49)30/3117220Fax : (+49)30/31172290