L'équilibre travail/vie personnelle, nouvel objectif du Business Travel

Selon l’étude "Balancing Business Travel Tools & Policy for the Traveller Experience", réalisée par ACTE Global et Amex GBT, 37% des travel managers ont vu les demandes concernant l’équilibre travail – vie personnelle augmenter. Cela représente une croissance de 6 points par rapport à l'édition publiée en octobre 2017.



Mais bonne nouvelle pour les entreprises : les options plébiscitées par les voyageurs semblent offrir de réelles options d'économies. En effet, 32% des managers ont constaté une augmentation des demandes de réservation dans des chaînes hôtelières, tandis que 22% d’entre eux ont noté que les collaborateurs sont de plus en plus nombreux à vouloir partager leur logement avec leurs collègues. Près des deux tiers des répondants (61%) affirment qu'une part croissante des voyageurs souhaite avoir accès à des outils technologiques plus performants pour gérer leurs déplacements.



Greeley Koch, Executive Director d’ACTE Global, a expliqué "Les voyages d’affaires peuvent être épuisants et stressants. Cependant, faire en sorte que voyageurs et entreprises travaillent main dans la main contribue grandement à maintenir des employés en pleine santé, reposés et productifs. Les entreprises ne veulent pas imposer des itinéraires pénibles et des politiques trop restrictives à leurs voyageurs. Un dialogue qui tient compte à la fois des exigences des employés et de l’employeur peut aider toutes les parties prenantes à atteindre leurs objectifs. Ce compromis doit être gagnant-gagnant".



Evan Konwiser, Vice President, Digital Traveller chez American Express Global Business Travel, a ajouté "Lorsqu’ils voyagent, les gens sortent de leur zone de confort. Ils maîtrisent moins leur expérience, notamment en comparaison avec les voyages loisirs. Cette étude réaffirme l’importance pour les travel managers d’interagir et de communiquer avec leurs voyageurs. Ainsi ils peuvent répondre aux attentes de l’entreprise et promouvoir les outils existants afin de préserver les collaborateurs de potentielles difficultés et limiter l’open-booking".



Envie d'un choix plus large mais avec quelques craintes

Les voyageurs d'affaires ne sont pas les seuls à penser que des politiques voyage obsolètes et un manque d’options peuvent entraver la réussite de leurs déplacements. Les travel managers ressentent également cette contrainte : 38% d’entre eux déplorent un contenu trop limité, alors qu’un cinquième des répondants pense que l'accès à de multiples canaux de réservation peut aider à atteindre les objectifs.



Cependant, près de la moitié des personnes interrogées craint que la démultiplication des options de réservation ait un effet négatif sur la conformité à la politique voyage. Enfin, les acheteurs doivent trouver un équilibre entre nouveaux usages recherchés par les collaborateurs et conformité à la politique de l’entreprise, pour limiter les réservations hors canal et assurer un suivi des budgets minutieux.



La sécurité et la sûreté restent des priorités absolues

La question de la sécurité et de la sûreté des voyageurs crée un véritable besoin de dialogue. Dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, des catastrophes naturelles et l’apparition de politiques de sécurité de plus en plus complexes, le paysage travel mondial reste fragile et incertain.



Près de la moitié (46%) des sondés constatent cette année une augmentation des demandes des voyageurs liées à la sécurité, soit 5 points de moins par rapport à 2017 et de 19 points par rapport à 2016. L'étude ajoute "Malgré cette tendance à la baisse, les préoccupations en termes de sécurité restent importantes, et les travel managers doivent prendre en compte des risques en constante évolution".



La technologie aux services des voyageurs et des entreprises

Si l'innovation et les changements technologiques peuvent créer de l'instabilité, ils sont aussi le moteur du développement des politiques voyage et leur permettent de répondre aux besoins et aux exigences des voyageurs d'affaires modernes. Un peu plus d’un tiers (36%) des travel managers prévoient de mettre à niveau leurs outils technologiques. Ceux qui ne prévoient pas de procéder à ces changements manquent une opportunité de répondre aux attentes de choix, de facilité et de flexibilité des voyageurs.



Les entreprises dites plus "jeunes" (c’est-à-dire où l’âge moyen des collaborateurs est inférieur à 40 ans) peuvent être un exemple à suivre lorsqu’il s’agit d’adapter la politique aux nouveaux besoins des voyageurs. Pour exemple, 83% de ces organisations fournissent ou prévoient de fournir des applications de suivi pendant le voyage.



Greeley Koch ajoute "Les travel managers doivent se fixer pour mission de faire évoluer leur politique voyage. Les programmes personnalisés sont devenus un argument de recrutement et de fidélisation des talents. La politique voyage fait partie intégrante des prérequis des candidats, qui la considèrent comme un critère de choix. Garder ce lien avec les voyageurs d’affaires modernes est un impératif pour toutes les entreprises".