L'équipage d'Air France était fatigué, le vol inaugural Perpignan-Roissy a été annulé

Réveil difficile au lendemain du triomphe des Bleus et gros coup de fatigue chez Air France pour l'équipage en charge du vol inaugural de la liaison Perpignan-Roissy. C'est en tous cas l'explication fournie par la compagnie aérienne aux cent passagers aller et retour d'un Embraer 190 qui devait se poser sur le tarmac de la Llabanère en fin de matinée mais n'a jamais décollé de celui de Charles-de-Gaulle.



Les autorités de l'aéroport de Perpignan déplorent cette situation " le personnel navigant n'était pas en état ! Alors qu'on se bat pour créer des lignes, pour satisfaire la clientèle, Air France annule purement et simplement un vol. Quand ce n'est pas la grève qui cloue la flotte au sol c'est la fatigue !",



Heureusement, la plate-forme a réussi à dépanner les voyageurs les plus pressés, en attente de correspondance. Ils ont été emmenés en bus à Toulouse où ils ont pu enfin s'envoler.