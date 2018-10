L’hôtel Burdigala à Bordeaux a fait peau neuve

"Les formes fines et découpées viennent contraster avec un mobilier tout en rondeur, s’alliant harmonieusement pour sublimer l’espace. La moquette effet marbre, ainsi que les bustes et les colonnes viennent compléter le tableau et sont des clins d’œil à l’antiquité".

L'hôtel Burdigala a fait peau neuve. Son nouveau visage se découvre dès le porche. Les lignes graphiques du hall d’accueil préfigurent l’élégance et l’aspect contemporain de tous les espaces. L'établissement 4 étoiles expliqueLes clients pourront aussi découvrir au sein de l'hôtel les fresques de deux artistes Antoine Martinet dit "Mioshe" et Florence Girette.La décoration de restaurant La Table de Burdigala et du Bacchus Bar a également été repensée. Le premier mise des déclinaisons de verts, de bleu doux, d’ocre et de tilleuls ainsi qu'un mélange de bois, de laiton, de patines et de tissus précieux. Le second dévoile un esprit cosy et contemporain avec des notes de rose, de rouge, de pêche et d’abricot.Par ailleurs, l'hôtel propose 59 chambres classiques et 9 de catégorie supérieure. Il propose aussi 7 duplex et 7 suites. Toutes les chambres disposent d'un accès gratuit à internet, d'une salle de bain en mosaïques, d'un plateau de courtoisie et de produits d'accueil.Les entreprises ont aussi la possibilité d'y organiser des événements grâce à 5 espaces MICE dont une salle de conférence de 140m² pouvant accueillir jusqu'à 130 personnes assises.115 Rue Georges Bonnac,33000 BordeauxTel : 05 56 90 16 16