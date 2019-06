L’hôtel Canopy by Hilton de Londres ouvrira en 2020

Initialement prévue l’an dernier, l’ouverture de l’hôtel Canopy by Hilton de Londres attendra finalement la fin de l’année 2020. L’hôtel fait en effet partie intégrante d’un projet architectural encore en construction, qui comprendra également un immeuble de bureaux, un pub et des habitations. L’hôtel comptera 314 chambres et sera doté d’un restaurant et d’un café. Ce sera le 14ème hôtel de la marque Canopy by Hilton. Créée en 2014, celle-ci se veut comme une chaîne hôtelière qui accueille des voyageurs à la recherche d’une immersion locale. Elle compte pour l’heure des hôtels en Croatie, aux États-Unis, en Islande et en Chine. La chaîne a également récemment annoncé l’ouverture d’un hôtel en Afrique du Sud en 2021, ainsi que l’arrivée de 2 autres hôtels en France, sans plus de précisions. La marque espère également s’installer à Venise.