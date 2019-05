L'hôtel Hilton Prague nommé meilleur établissement MICE en Europe

Un classement annuel dévoilé par la société Cvent, qui classe le Hilton Prague pour la seconde année consécutive à la place de numéro 1 parmi les 50 meilleurs hôtels MICE en Europe.



"Je suis honoré que le Hilton Prague ait été reconnu à maintes reprises. La rénovation complète de nos chambres est presque terminée, et nos 5 000 m2 d'espace flexible pour réunions et congrès, notre hall d'entrée lumineux, nos trois restaurants, nos deux bars et nos 2 000 m2 d'installations de loisirs offrent aux groupes toutes les commodités dont ils ont besoin pour assister aux événements" , a déclaré Michael Specking, directeur général du Hilton Prague.



L'hôtel d'affaires est situé au cœur du pays, à proximité du centre-ville de la capitale. Composé de 791 chambres, il propose plusieurs espaces pour les congrès et banquets, dont 37 salles de réunions et un Executive Lounge pouvant accueillir plus de 70 000 personnes. Il dispose également de 3 restaurants, d'une piscine intérieure et d'un terrain de squash.



Concernant le classement, les propriétés ont été classées en fonction de plusieurs critères, notamment le nombre total de demandes de propositions (DP), le nombre total de nuitées, le nombre de nuitées attribuées, la part du marché des principales régions métropolitaines (RMM), le taux de conversion, le taux de réponse et le profil unique de l'hôtel.