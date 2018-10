L’hôtel Renaissance Paris Vendôme se dote d'un nouvel espace MICE

L’hôtel Renaissance Paris Vendôme qui vient d'être rénové par le décorateur Didier Gomez, abrite un nouvel espace baptisé L’Atelier. Offrant un design épuré, ce salon de 33m² dispose d'un mobilier confortable et contemporain. Il peut accueillir des événements sur-mesure jusqu'à 26 participants : réunions, séminaires, show-rooms, pop-up de mode ou encore soirées privées.Pour accompagner l’inauguration de son lieu de réunions et événements, l’établissement parisien de 97 chambres lance une offre intitulée "Journée d’étude by Balagan". Au cours de ces sessions, les organisateurs peuvent se reposer sur une prise en charge complète, incluant la privatisation de l’Atelier, des pauses gourmandes originales créées par Balagan ainsi qu’un déjeuner au restaurant Balagan.Cette offre est réservée aux groupes de 10 à 20 personnes, pour un tarif de 149€ par personne hors alcool.Renseignement et réservations pour les réunions et évènements :Marine Fournier - 01 40 20 20 054, rue du Mont Thabor75001 Paris, FranceTel : +33(0)1 40 20 20 00